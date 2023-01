Castelnovo Monti: le attività per il Giorno della Memoria, per bambini, ragazzi e adulti

Sono numerose e di grande interesse le iniziative promosse dal Comune di Castelnovo Monti in occasione del Giorno della Memoria, che ogni anno il 27 gennaio commemora le vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio è il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Proprio venerdì inaugurerà a Fivizzano la mostra “Storie della porta accanto. Lavoro coatto. Produzione bellica e crimini dello stabilimento Reimahg 1944-1945” realizzata e donata al Comune di Castelnovo Monti dall’Associazione Walpersberg e V.Kahla (Turingia), che ora il comune reggiano ha prestato al comune gemellato di Fivizzano: sarà allestita nella biblioteca civica di Fivizzano fino al 20 febbraio.

Il 31 gennaio in Municipio a Castelnovo, dalle 9 alle 12, è in programma un incontro dal titolo “La bambina dietro gli occhi”, che vedrà personale di Istoreco, l’istituto per la storia della Resistenza e della società, a confronto con i ragazzi delle classi quarte della scuola primaria.

Giovedì 2 febbraio, al Teatro Bismantova, sarà proiettato il film “Terezin – L’arte è più forte dell’odio”, con la regia di Gabriele Guidi, alle ore 21 (ingresso 4 euro) con replica venerdì 3 febbraio alle ore 10 per le classi della scuola secondaria.

Venerdì 3 febbraio in serata (ore 21), un recital di alto livello: “Canto del popolo yiddish messo a morte”, di Itzak Katzenelson, con Emanuele Ferrari (lettura), Giovanni Mareggini (flauto) e Davide Burani (arpa). Ingresso 4 euro. Per informazioni su tutte le iniziative è possibile contattare la Biblioteca Crovi: tel. 0522 610204 oppure 0522 611876, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.