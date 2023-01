Borsa schermata e violenze per depredare supermercato: arrestato a Reggio Emilia

Ha cercato di eludere il sistema antitaccheggio uscendo con al seguito la refurtiva, costituita da punte di Parmigiano Reggiano che aveva occultato all’interno di una borsa schermata con dell’alluminio. Fermato all’uscita dal responsabile del supermercato, allertato dall’allarme dell’antitaccheggio che non è stato comunque eluso, allo scopo di assicurarsi la fuga ha usato violenza sferrandogli una violenta gomitata allo sterno. È stato però fermato e quindi preso in consegna da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia nel frattempo allertata.

I carabinieri, oltre a recuperare la refurtiva, trovavano l’uomo in possesso anche di tre paia di cuffie wireless e una cuffia stereo, di probabile provenienza furtiva presso altro esercizio in corso di individuazione, nonché di attrezzi da scasso idonei a staccare l’antitaccheggio ovvero una tenaglia e una tronchesina. Per questi motivi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia nel primo pomeriggio di ieri hanno arrestato un 36enne residente in città, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.