Ancora controlli dei carabinieri al parco Novi Sad di Modena

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un servizio di controllo straordinario al parco Novi Sad di Modena, finalizzato alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. L’attività rientra nella pianificazione del Comando Provinciale di Modena, volta a garantire la serena fruibilità degli spazi pubblici e delle aree verdi di tutta la provincia.

Il servizio di ieri ha visto impegnate più pattuglie delle Stazioni urbane di Modena Principale, Viale Tassoni e San Damaso, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena.

Complessivamente, sono state 62 le persone controllate a piedi e a bordo di veicoli, in transito e in sosta nelle strade limitrofe alla piazza. Nel corso del servizio, un giovane sorpreso con hashish è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena e una persona è stata accompagnata in caserma poiché risultata destinataria di una nota di rintraccio per il completamento di atti giudiziari.

Gli attuali servizi si aggiungono ai controlli straordinari predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, per la prevenzione e contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, come convenuto in Prefettura.