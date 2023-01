Soccorso ed Energie: bandi in scadenza

I bandi Energie per lo Sport e Soccorso, entrambi proposti da Fondazione di Modena, sono prossimi alla scadenza: è possibile partecipare al primo fino al 2 febbraio, mentre il bando Soccorso rimane aperto fino al 3 febbraio. In entrambi i casi la domanda deve essere presentata entro le ore 13.

Associazioni sportive dilettantistiche, enti del terzo settore, comitati locali di federazioni ed enti di promozione sportiva sono i potenziali beneficiari del bando Energie per lo sport, attraverso il quale Fondazione di Modena mette a disposizione dei soggetti non profit gestori di impianti sportivi pubblici 560mila euro, al fine di mitigare l’impatto dei disagi economici derivanti dall’incremento delle bollette energetiche e, al tempo stesso, favorire l’avvio di processi di efficientamento e transizione energetica verso modelli più sostenibili ed ecologici. ll bando, online il regolamento, resterà aperto fino alle ore 13 del prossimo 2 febbraio.

Il bando Soccorso si propone invece di sostenere le organizzazioni che operano nei servizi di primo soccorso e, in particolare, le attività di trasporto in condizioni di emergenza-urgenza. Con un budget di 150 mila euro l’Ente di Palazzo Montecuccoli contribuisce al rinnovo e all’ammodernamento del parco-mezzi per la gestione degli interventi in emergenza-urgenza, incentivando e valorizzando il contributo dei volontari che operano sul territorio. Aperto fino alle ore 13 del 3 febbraio.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione, i contenuti della domanda e i criteri di valutazione sono disponibili sul sito di Fondazione di Modena, nelle specifiche pagine dedicate ai due bandi.