Reggio Emilia: armati di coltello rapinano un coetaneo alla fermata dell’autobus

Domenica scorsa intorno alle 15:30 le volanti impegnate nell’attività di controllo del territorio, su richiesta della Sala Operativa, si sono portate in via Tassoni presso la fermata dell’autobus della scuola Elementare Tassoni, dove un 19enne di Scandiano era rimasto vittima di una rapina.

Gli operatori hanno appreso dal giovane che poco prima, dopo essere sceso dall’autobus, era stato avvicinato da un gruppo di tre giovani che viaggiavano sullo stesso mezzo pubblico. I tre, dopo averlo accerchiato, puntandogli un coltello gli avevano intimato di consegnargli il portafoglio; poi, ottenuto il maltolto, si erano allontanati.

Scosso in seguito all’accaduto, il ragazzo è stato calmato dagli operatori che sono poi riusciti ad ottenere una descrizione dei presunti autori della rapina. I tre giovani sono stati quindi individuati alla fermata Seta successiva a quella dell’aggressione. Fermati e identificati sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti. I tre – un 21enne, con numerosi precedenti per reati in materia di patrimonio e stupefacenti e due 19enni, tutti residenti a Reggio Emilia – sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di rapina aggravata. Inoltre, il 24enne e uno dei 19enni sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente detenuta per uso personale.