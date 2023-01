Ospedale di Guastalla, la dottoressa Franco è il nuovo direttore dell’Unità Internistica multidisciplinare

Guastalla, nominato il nuovo direttore della struttura complessa dell’Unità Internistica multidisciplinare dell’Ospedale “Civile”. La direzione del reparto é affidata alla dottoressa Francesca Franco.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel luglio 2000, la dottoressa Franco dopo aver conseguito il Master in Public Health alla Johns Hopkins University di Baltimora, si è specializzata in Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università di Modena e Reggio Emilia frequentando per un triennio la Pulmonary and Critical Care Medicine Division, Brigham and Women’s Hospital dell’Università di Harvard, Boston.

Dal 2006 al 2007 ha svolto attività clinica e di ricerca nella Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. In seguito è stata dirigente medico al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo (Modena) e all’Ospedale “Magati” di Scandiano. Da gennaio 2010 è operativa all’Ospedale Civile di Guastalla dove dal 2019 alla recente nomina (avvenuta il primo gennaio 2023) è stata responsabile di struttura operativa semplice “Lungodegenza” afferente alla struttura complessa Unità Internistica multidisciplinare dell’Ospedale di Guastalla.

Dal dicembre 2021 ha svolto le funzioni di Direttore facente funzioni della Struttura Complessa Unità Internistica multidisciplinare dell’Ospedale di Guastalla ottenendo un elevato standard produttivo dell’Unità Operativa relativamente a tutti gli indicatori di attività erogate, gestione dei posti letto, indicatori di performance, rischio clinico e qualità dell’assistenza e migliorando gli indici relativi alle attività specialistiche ambulatoriali. Durante la pandemia la dottoressa Franco ha dimostrato un’elevata flessibilità organizzativa volta a governare le emergenze determinate dal COVID 19 con la continua riorganizzazione dei reparti di degenza a costante supporto della rete aziendale e in stretta collaborazione con lo staff direttivo medico e infermieristico.

Dal gennaio 2022, a seguito dell’apertura del nuovo reparto di Alta Intensità Medica, ha avviato la programmazione di un’ampia attività formativa di tutto il personale medico e infermieristico e la riorganizzazione dei settori di degenza per acuti al fine di mantenere elevati standard qualitativi e di sicurezza nell’erogazione delle cure.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.