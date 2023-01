Erasmus+, l’Europa per la formazione professionale

Un periodo di formazione e in un altro Paese europeo per rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, la possibilità di conoscenza e di scambio di buone prassi per scuole, enti e imprese, un’esperienza di tirocinio lavorativo in un’impresa di un paese diverso per migliorare le proprie competenze professionali. Sono molte le opportunità che il programma Erasmus+ offre al mondo dell’istruzione e della formazione professionale (VET – Vocational Education and Training) e che saranno presentate a tutti gli interessati nel ciclo di incontri on line promosso dal Centro Europe Direct del Comune di Modena a partire da giovedì 26 gennaio.

Gli incontri sono diretti a istituti scolastici, organizzazioni che erogano istruzione e formazione professionale iniziale o continua, imprese, enti pubblici, partner sociali, istituti di ricerca e organizzazioni non governative.

Il programma si apre giovedì 26 gennaio, alle 15, con la presentazione incentrata su “I progetti a breve termine: come avvicinarsi alla mobilità transnazionale”, a cura di Valentina Benni dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp (Istituto nazionale analisi politiche pubbliche).

Nel secondo incontro, giovedì 2 febbraio, alle 15, Rossano Arenare (Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp) spiegherà “I partenariati di cooperazione: obiettivi, priorità e caratteristiche dell’azione” che comprendono gli scambi di buone pratiche tra imprese e tra enti.

Giovedì 9 febbraio, alle 15, nell’ultimo incontro in programma, sempre guidato da Rossano Arenare, saranno presentati i “Partenariati su scala ridotta: obiettivi, priorità e caratteristiche dell’azione”.

Per partecipare è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/europe-direct/archivi/archivio-eventi/anno-2022-1/erasmus-le-opportunita-per-la-formazione-professionale).

Gli incontri si svolgeranno a distanza. L’invito sarà mandato a tutti gli iscritti entro le ore 12 della stessa giornata.

Il corso è promosso da Europe Direct, Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp, Memo – Multicentro educativo Sergio Neri, Rete Eurodesk Italia con il patrocinio della Camera di Commercio di Modena.

Erasmusplus 2021-2027 sostiene la crescita di quanti lavorano nel settore dell’istruzione e della formazione professionale mediante periodi di formazione all’estero come tirocini, attività di job shadowing o periodi di osservazione presso un istituto o un’altra organizzazione pertinente con sede in un paese Erasmusplus.

Per informazioni: Europe Direct – Comune di Modena Punto locale Eurodesk, tel. 059 203 2602; europedirect@comune.modena.it.

Orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle13.