Castelfranco Emilia: pubblicato il Bilancio sociale 2019/2022 del Comune

Con l’obiettivo di sviluppare strumenti comunicativi che consentano una maggiore efficacia e trasparenza dell’informazione alla cittadinanza, sull’operato dell’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, è stato pubblicato il Bilancio Sociale 2019/2022.

Il documento illustra attraverso dati e descrizioni, le principali attività e obiettivi portati avanti dall’Ente e i risultati raggiunti, allo scopo di fornire alla comunità uno strumento chiaro di conoscenza e di monitoraggio di quanto svolto dall’Amministrazione comunale, rispetto agli impegni assunti coi cittadini.

“Nel 2019, abbiamo proposto ai cittadini e alle cittadine la nostra idea di Città, articolata in quattro macrocategorie che hanno declinato la nostra proposta programmatica: una Città inclusiva, solidale e coesa, una Città sicura, una Città viva e sostenibile, infine, una Città a servizio del cittadino e dell’impresa.” Spiega il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano “Questi quattro punti hanno costituito la base del lavoro che, come Amministrazione, abbiamo sviluppato in questi anni per costruire le azioni da portare avanti e per orientare le decisioni assunte. Sono stati anni complicati, vissuti soprattutto con una gestione emergenziale, in particolare per quanto riguarda la programmazione economica e delle attività del Comune, prima per la pandemia, poi per la crisi economica che ha colpito il Paese a causa dell’invasione russa in Ucraina e della guerra.

La programmazione puntuale degli obiettivi che l’Amministrazione si era prefissata di raggiungere a inizio del mandato, ci ha consentito di non perdere di vista gli impegni presi coi cittadini e le cittadine di Castelfranco Emilia, e di portare avanti, quindi, il programma elettorale e le azioni strategiche per la comunità e per la città.

Superata la metà di questo mandato amministrativo, abbiamo voluto mettere a disposizione della città uno strumento concreto, che entra nel merito delle decisioni assunte, della loro realizzazione e del raggiungimento degli obiettivi, per dare la possibilità ai cittadini di conoscere quanto fatto e di valutarne l’efficacia.

Il “Bilancio sociale” che illustra il percorso fatto in questi anni, è articolato proprio su quei quattro punti che definiscono la visione della Castelfranco Emilia che vorremmo contribuire a realizzare, attraverso i progetti più strategici su cui abbiamo lavorato per migliorare l’efficienza amministrativa, pianificare lo sviluppo sostenibile del territorio e migliorare la sicurezza e il decoro urbano, per una città inclusiva e solidale in cui sport e cultura siano un elemento di aggregazione diffuso sul territorio, per sostenere le imprese e offrire nuove opportunità di sviluppo, per progettare e offrire servizi educativi e scolastici per tutti.”

L’Amministrazione ha scelto di pubblicare il Bilancio Sociale online, come scelta ambientale per limitare l’utilizzo della carta. Saranno previsti incontri di condivisione nei territori, con un calendario di iniziative in corso di definizione.