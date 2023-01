Al Marconi di Bologna, lo scorso anno, Finanza e Dogane hanno sequestrato 3,5 tonnellate di merce presumibilmente contraffatta

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti presso l’Aeroporto “G.Marconi” di Bologna, i militari della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari del locale Ufficio delle Dogane, nel corso del 2022, hanno sequestrato oltre 3,5 tonnellate di merce, principalmente articoli e accessori di abbigliamento, riportanti i marchi di note case produttrici presumibilmente contraffatti.

La merce, occultata nei bagagli al seguito di passeggeri – principalmente in arrivo dai Paesi del Nord Africa – era pronta per essere destinata al mercato del falso in violazione della normativa del marchio registrato.

Oltre 200 viaggiatori sono stati sanzionati per non essere stati in grado di produrre alcuna documentazione attestante la destinazione e la genuinità di quanto in proprio possesso; in particolare, 35 passeggeri sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per aver introdotto nello Stato prodotti con segni falsi, mentre ad oltre 180 di loro è stata applicata una sanzione pecuniaria amministrativa – da 100 a 7.000 euro – per aver commesso la medesima condotta, tuttavia riferibile a quantità limitate di merce, come da normativa in vigore dal mese di febbraio dello scorso anno.

L’attività di controllo posta in essere dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settore della contraffazione rappresenta un fondamentale presidio a tutela del made in Italy e degli imprenditori onesti, fortemente esposti ai danni economici derivanti dalla concorrenza sleale.