Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 gennaio 2022

Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in progressivo spostamento ed estensione da est verso ovest nella prima parte della giornata, nevose fino a quote di 200/300 metri e a carattere di nevischio o acqua mista a quote inferiori. Dal pomeriggio possibili deboli precipitazioni a carattere irregolare, nevose solo a quote superiori ai 500 metri.

Temperature minime pressoché stazionarie con valori attorno a 0/1 grado sul settore centro-occidentale e 2/3 gradi su quello orientale. Massime in lieve rialzo con valori compresi tra i 9 gradi della costa i 5 gradi delle pianure emiliane. Venti inizialmente deboli-moderati occidentali con rapida rotazione da nord-est/est e intensificazione fino a forti sulle pianure centro-orientali e molto forti sulle fascia costiera settentrionale durante la mattina. Progressiva attenuazione a partire da est durante il pomeriggio. Mare molto mosso o temporaneamente agitato sul settore settentrionale, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)