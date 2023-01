Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 22 gennaio 2023

In prevalenza nuvoloso con parziali schiarite mattutine sulla pianura emiliana ed addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale con precipitazioni che saranno nevose sui rilievi appenninici sopra i 100/200 metri e localmente anche in pianura. Attenuazione delle precipitazioni dalla sera. Temperature minime stazionarie tra zero e -4 gradi della pianura interna con locali gelate, attorno a 5 gradi sui settori costieri. Massime in locale diminuzione tra 1 e 7 gradi. Venti da deboli a moderati da nord/nord ovest nell’entroterra, da nord est sui settori costieri e rilievi. Mare da molto mosso ad agitato al largo.

(Arpae)