Interruzione idrica a Rio Saliceto, in corso i lavori di riparazione

Questa mattina, verso le ore 10, in comune di Rio Saliceto, frazione di Mandriolo, si è verificata una rottura di una condotta idrica che serve l’abitato del comune capoluogo e la frazione stessa. La tubazione da 250 mm. che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto e l’acqua ha invaso un campo, ove corre la condotta, adiacente la sede stradale.

Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente isolato il tratto di rete danneggiata ed hanno iniziato i lavori di riparazione. L’erogazione dell’acqua é stata progressivamente interrotta nella zona di Mandriolo e la pressione é calata nell’abitato di Rio Saliceto.

I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata in tarda serata, salvo imprevisti, e l’erogazione verrà ripristinata dopo i lavaggi delle tubazioni. Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.