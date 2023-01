Indagine sul gradimento dei servizi di prescuola e doposcuola: il report

Il Comune di Casalgrande ha realizzato, tra fine novembre e inizio dicembre 2022, un’indagine sul grado di soddisfazione dell’utenza relativamente al servizio di prescuola delle scuole primarie e doposcuola primarie secondarie di primo grado, riferito all’A.S. 2022/2023.

L’obiettivo dell’indagine è quello di raccogliere l’opinione dei cittadini, sia a fini conoscitivi sia al fine di migliorare ed ottimizzare la qualità dei servizi erogati, in linea con i requisiti previsti dalla riforma della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 150/2009.

Dalle valutazioni espresse da parte degli utenti che fruiscono dei servizi di pre-scuola e dopo-scuola è emerso un più che buono livello di gradimento. La media dei punteggi per i servizi è compresa tra 7,2 e 8,1.

Il punteggio medio più alto (pari a 8.7) è stato assegnato all’item “come valuta l’efficacia della comunicazione dell’ufficio scuola“, a seguire il punteggio medio pari a 8.6 all’Item “come valuta la semplicità di iscrizione online al servizio di prescuola“ ed infine il punteggio medio pari a 8,5 per l’item “come valuta l’adeguatezza della tariffa rispetto al servizio erogato”.

“Dai risultati del questionario – spiega l’assessore alla scuola Laura Farina – emerge la soddisfazione degli utenti sia per quanto riguarda i servizi offerti sia per quel che riguarda il rapporto tra utenti e sportello dell’ufficio scuola. Come amministrazione, in base alle risposte ricevute, abbiamo apportato modifiche al servizio, come ad esempio l’introduzione della possibilità di iscriversi al doposcuola per due o tre giorni anziché solo per cinque giorni, con tariffe ridotte in proporzione ai giorni frequentati”.