Carpi: arrestato dalla Polizia di Stato mentre tenta di commettere un furto su furgone in sosta

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10.40, una volante del Commissariato di Carpi è intervenuta in Via Marco Polo Interna, in quanto segnalato un furto in atto su un furgone in sosta.

Gli operatori, intervenuti immediatamente sul posto identificavano, in flagranza, un cittadino straniero quarantenne, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio.

Lo stesso, regolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per i rilievi fotodattiloscopici da parte di personale della Polizia Scientifica e posto in arresto per tentato furto aggravato, in quanto cercava di impossessarsi di un portafoglio, danneggiando lo sportello del vano cruscotto di un furgone in sosta.

Oggi l’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Modena.