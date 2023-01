Torna a Villa Cuoghi il Tè delle 5 con ‘Note a margine’

Domenica 22 gennaio, alle ore 17.00 presso Villa Cuoghi l’Associazione Artistica INarte invita gli interessati al secondo appuntamento del Tè delle 5 del 2023. Una domenica speciale, con la presentazione di un podcast nascente, presentato dal suo giovane creatore Tullio Saldaneri, intitolato “Note a margine”, che ha come obiettivo quello di convertire in racconto alcune canzoni. A conversare con lui sarà il professor Gianpaolo Anderlini.

Note a margine è un podcast indipendente che cerca di trasformare in racconto alcuni brani musicali, cioè romanzare determinate canzoni con aggiunte di fantasia. Una sorta di restituzione del potere immaginifico della musica. Per metterlo in piedi è stata lanciata una raccolta fondi, incentivata dalla pubblicazione di quello che sarà l’episodio 1, che ascolteremo in diretta.

A seguire, consueto tè offerto dagli organizzatori presso la struttura. Ingresso gratuito.