Martedì 24 gennaio al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano Ziya Azazi in “Dervish”

Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano il nuovo anno si apre con un affascinante spettacolo di danza con un’artista internazionale, martedì 24 gennaio (ore 21:00) il coreografo e performer turco Ziya Azazi interpreta in chiave contemporanea le danze ipnotiche della tradizione sufi in “Dervish”. Un percorso di conoscenza e ascesi in cui si fondono la ricerca artistica e filosofica dell’autore catapultate in scena dalla fisicità intensa dell’interprete e dall’ammaliante movimento della gonna, elemento indispensabile in questa danza.

Lo spettacolo è costruito come un viaggio verso la conoscenza, un percorso che attraversa le quattro porte del Sufismo – la Legge, il Cammino, la Consapevolezza e il Discernimento. La chiarezza del corpo sul palco si fonde con l’imprevedibile movimento delle gonne, elemento indispensabile nella sua danza, che cambiano forma costantemente durante tutta la performance e accompagnano nella consapevolezza fisica e meditativa.

Lo spettacolo Dervish è composto da due performances, Azab e Dervish in Progress. Azab descrive lo sforzo dell’uomo nell’attraversare le prime tre porte. Nell’esprimerlo, l’artista spesso sfrutta la rotazione su piano orizzontale, portando sul palco una ricerca sia filosofica che artistica.

Il viaggio termina nel conoscere e riconoscere sé stesso proprio alla porta del Discernimento, con Dervish in Progress, in cui il senso di completezza e di gioia sono visibili in ogni movimento dell’artista.

Cinema Teatro Boiardo Via XXV Aprile, 3 – 42019 Scandiano

