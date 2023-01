I mezzi Seta sono dotati di pneumatici invernali a norma del Codice della Strada

Con riferimento alla nota stampa inviata da FILT-CGIL Modena, la Direzione di Esercizio di SETA comunica che tutta la propria flotta è equipaggiata con pneumatici rispondenti alle prescrizioni del Codice della Strada per il periodo invernale, e che le dotazioni fornite (certificate da un Ente terzo) sono quindi idonee all’impiego previsto.

Il veicolo uscito di strada ieri pomeriggio in località Roncoscaglia è stato equipaggiato in data 23/12/2022 con pneumatici 3PMSF/T (3 Peak Mountain Snow Flake), prodotti da una nota multinazionale del settore, che inoltre cura direttamente la fornitura, il montaggio e la manutenzione degli pneumatici montati sui mezzi SETA in virtù di uno specifico affidamento. Sul mezzo in questione è stata effettuata questa mattina una rilevazione delle condizioni degli pneumatici, da cui è emerso che i battistrada di tutte e sei gli pneumatici che equipaggiano il mezzo risultano ampiamente al di sopra dei limiti di sicurezza previsti da SETA; detti limiti, peraltro, sono quattro volte superiori a quelli imposti dal Codice della Strada. Alla luce di quanto sopra, SETA esclude categoricamente fin da ora che all’origine dell’episodio verificatosi ieri pomeriggio a Roncoscaglia vi possano essere la tipologia o lo stato degli pneumatici montati su quel mezzo. L’azienda, ovviamente, si attiverà per accertare le cause che hanno causato tale episodio.

Si coglie inoltre l’occasione per contestare l’affermazione “i mezzi SETA hanno risentito pesantemente del maltempo intraversandosi fuori strada in varie località della montagna” contenuta in detto comunicato stampa. L’episodio di Roncoscaglia, infatti, risulta essere in realtà l’unico verificatosi nella giornata di ieri a carico di mezzi SETA, non solo per quanto riguarda il bacino provinciale di Modena ma anche considerando gli altri bacini provinciali serviti di Reggio Emilia e Piacenza, anch’essi peraltro interessati nelle stesse ore da abbondanti nevicate. Per completezza di informazione, si segnala che nelle zone montane dei tre bacini provinciali serviti da SETA sono in servizio ogni giorno (compreso ieri) complessivamente oltre 110 mezzi.