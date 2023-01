Cambia a Fiorano la raccolta dei rifiuti

In aggiunta alle informazioni diramate nella giornata di ieri da HERA in relazione al cambio di modalità raccolta rifiuti a Fiorano Modenese, comunichiamo alcuni appuntamenti utili per i cittadini. Innanzitutto domani, sabato 21 gennaio, e sabato 28 gennaio, sarà disponibile un Info-point dove tutti gli interessati potranno recarsi sia a fare domande in merito alla nuova modalità di raccolta sia a ritirare gratuitamente il kit per la differenziata. L’Info-point sarà predisposto dalle ore 9.00 alle 16.00 presso il Pala AVF in via Viazza I Tronco, angolo via del Canaletto (campo sportivo Iseppi).

A questo si aggiungono altre due serate informative (oltre a quelle già avvenute), dove saranno spiegate le principali novità alla cittadinanza. Gli appuntamenti saranno lunedì 23 gennaio alle 20.30 presso il Salone del Pellegrino, di fianco al Santuario fioranese, in Piazzale Papa Giovanni Paolo II; e martedì 7 febbraio sempre alle ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale di Spezzano in Via Ghiarella, 252.

In ultimo specifichiamo le singole vie e la zona nel suo complesso del Lotto 1, quello dove partirà la nuova raccolta da lunedì 23 gennaio: Via Alessandro Manzoni, Via Alessandro Tassoni, Via Campo Rosso, Via Capucchiera, Via Carlo Goldoni, Via Dante Alighieri, Via Danubio, Via Della Chianca, Via Flumendosa, Via Francesco Petrarca, Via Ghiarella, Via Giacomo Leopardi, Via Giosuè Carducci, Via Giovanni Boccaccio, Via Giovanni Pascoli, Via Giuseppe Parini, Via Goffredo Mameli, Via Grazia Deledda, Via Guido Guinizelli, Via Isonzo, Via Ludovico Ariosto, Via Ludovico Muratori Via Luigi Pirandello, Via Manfredo Fanti, Via Matteo Maria Bojardo, Via Mekong, Via Mincio, Via Niger, Via Panaro, Via Piave, Via Po, Via Reno, Via Rio Delle Amazzoni, Via Senna, Via Statale Est, Via Tagliamento, Via Tamigi, Via Tevere, Via Ticino, Via Torquato Tasso, Via Torrente Dragone, Via Vittorio Alfieri, Via Volturno.