A Maranello biblioteca aperta anche in pausa pranzo

Orario prolungato al Mabic: dal 24 gennaio la biblioteca di Maranello apre al pubblico anche in pausa pranzo, ampliando così la possibilità di utilizzare gli spazi dello studio e della lettura.

Dal martedì al venerdì la biblioteca sarà infatti aperta dalle 9 alle 19, con il prolungamento orario nella fascia 13-14.30: un servizio indirizzato a tutti i frequentatori del Mabic, da chi vuole sostare per leggere riviste e libri agli studenti che utilizzano le sale della biblioteca per la preparazione agli esami. Dalle 13 alle 14.30 non sarà possibile prendere in prestito i libri, mentre per la restituzione si potrà utilizzare il box esterno, sempre in funzione. Gli orari di apertura del Mabic: lunedì 14.30-19, da martedì a venerdì 9-19, sabato 9-13 e 14.30-19.

“Grazie ai volontari per la cultura di Maranello e all’attivazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”, spiega Mariaelena Mililli, assessora alla cultura, “saremo in grado dal 24 gennaio di riprendere l’apertura in pausa pranzo della nostra biblioteca: un gesto di attenzione, in particolare, nei confronti dei tanti studenti che sono impegnati nelle prossime sessioni d’esame. Ringraziamo il gruppo di cittadini che ha accolto questa necessità: i 24 volontari per la cultura sono di fondamentale aiuto per la nostra amministrazione non solo per questo progetto ma per tutte le iniziative culturali che si svolgono a Maranello”.