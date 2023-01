San Giacomo Roncole e Quarantoli: due nuove pensiline per le fermate dell’autobus

È stata ultimata nelle scorse giornate l’installazione di due nuove pensiline in corrispondenza della fermata dell’autobus SS12 a San Giacomo Roncole (direzione sud) e della fermata Baraccone in via Valli a Quarantoli. Un’opera dal costo complessivo – fra la fornitura dei materiali e l’opera di posa – di 11.347€.

“Diamo così risposta alle richieste delle frazioni: a San Giacomo era stato il comitato frazionale a farne richiesta – commenta l’Assessore Antonella Canossa – mentre a Quarantoli alcuni genitori di studenti pendolari utenti del bus. Rendere più confortevole e decoroso il luogo dell’attesa del bus significa sostenere l’utilizzo dei mezzi pubblici.” È stata scelta una tipologia di pensilina che avesse una base d’appoggio ristretta per poter essere collocata a bordo del percorso ciclo pedonale e dotata di panchina”.