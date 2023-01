Mattia Monduzzi Donazzi nuovo responsabile sede Lapam di Castelfranco Emilia

È Mattia Monduzzi Donazzi il nuovo responsabile per la sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia. Mattia Monduzzi ha preso il posto di Stefano Fabbri, per diversi anni segretario nella sede Lapam del comune che affaccia sulla provincia di Bologna.

Il cambio di guardia presso la sede di Castelfranco Emilia coincide con un’analisi che l’Ufficio Studi Lapam Confartigianato ha realizzato sulla dinamica delle imprese nel territorio castelfranchese, riferito al primo semestre 2022.

Al 30 giugno scorso erano 2.522 le imprese attive nel comune di Castelfranco Emilia, di cui 859 artigiane. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (II trimestre 2021) il numero di imprese ha registrato un lieve calo dell’1%. Analizzando i dati nel lungo periodo (II trimestre 2007 – II trimestre 2022) a Castelfranco si sono perse complessivamente 143 imprese. Nel territorio prevale una maggior concentrazione di imprese operanti nel settore delle Costruzioni, nel settore del Commercio, dell’Autoriparazione e nei Servizi alle imprese. Confrontando il numero di imprese attive al II trimestre 2022 con quello relativo ai 12 mesi precedenti, si può osservare un calo più marcato nella Manifattura (-4,3%) e nel Commercio e Autoriparazione (-2,1%). In rapporto allo stesso periodo 2019 (pre pandemia) calano in maniera significativa le imprese dell’Agricoltura (34 imprese in meno, -7,7%) e della Manifattura (-19 imprese, -6,1%). Osservando i dati nel lungo periodo (II trimestre 2010-2022), sempre l’Agricoltura risulta essere il settore con il calo più marcato, con 120 imprese in meno (-22,8%), seguito dalla Manifattura (49 imprese in meno, pari a un -14,4%) e Costruzioni (19 imprese in meno, -3,4%). Al contrario, registra una crescita maggiore rispetto a 12 anni fa il comparto dei Servizi alle persone (27 imprese in più, +23,3%) e dei Servizi alle imprese (25 imprese in più, +5,3%).

“Questo territorio – dichiara il nuovo segretario Monduzzi – ricopre un ruolo fondamentale nel sistema produttivo artigianale della Provincia di Modena. Castelfranco è un territorio in crescita ed in continuo movimento. Lapam sarà sempre pronta a supportare e a rendersi catalizzatrice di nuove possibilità ed opportunità per tutte le attività economiche che vivono e vorranno vivere questo territorio”.