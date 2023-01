Intensificati i controlli in zona Stazione Storica di Reggio Emilia e aree adiacenti

Su disposizione del Questore di Reggio Emilia, nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi, in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini, in modo da assicurare una presenza quotidiana delle Forze dell’Ordine nella zona.

In particolare sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale.

Inoltre, proseguono gli specifici servizi straordinari svolti nella suddetta zona tesi al controllo delle porzioni ad uso comune (ingressi, giardini, garage, scantinati ecc.), degli edifici ubicati in questo Piazzale Marconi e nelle zone adiacenti, che, come più volte segnalato dai residenti, vengono spesso indebitamente occupati, da persone senza fissa dimora, molte delle quali dedite alla commissione di attività illegali.

Questi i risultati complessivi dei servizi svolti: 152 le persone controllate; 8 gli esercizi pubblici; 4 i posti di controllo effettuati.

In viale IV Novembre è stata rinvenuta una mountain bike risultata sottratta lo scorso 30 settembre a Reggio Emilia. La bicicletta è stata restituita al padre del giovane proprietario.

Durante i controlli, miranti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel segmento pedonale tra via IV Novembre e via Turri, sono stati rinvenuti due involucri in plastica trasparente contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana.