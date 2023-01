Castelvetro, ragazzino in vestito mentre a piedi raggiunge la fermata dell’autobus

Un ragazzino di 15 anni è stato investito da un’autovettura mentre a piedi stava raggiungendo la fermata dell’autobus. E’ successo stamane verso le 7:30 su via Statale a Solignano di Castelvetro. Il giovane, residente a Castelvetro, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Baggiovara con ferite giudicate guaribili in 40 giorni. Illesa la conducente dell’auto, una 38enne pure lei di Castelvetro. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli.