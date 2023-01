Atti vandalici al parco Pascoli di Guastalla

Nei giorni scorsi sono state danneggiate alcune telecamere del sistema di video-sorveglianza del Comune di Guastalla, installate presso il Parco Pascoli. A seguito di indagini effettuate dal Corpo di Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana, sono stati identificati come responsabili 7 minori residenti nei comuni dell’Unione Bassa Reggiana e in comuni limitrofi.

“Le indagini, svolte dagli operatori della polizia locale – ha spiegato il comandante del Corpo Unico Alberto Sola – sono state supportate dal rilevante contributo offerto dagli appartenenti alle associazione e alle istituzioni che operano sul territorio. La stretta collaborazione ha permesso di segnalare all’Autorità Giudiziaria i minori, che potrebbero essere chiamati a risarcire il danno e le spese di riparazione e ripristino degli impianti di video-sorveglianza”.

I giovani potranno richiedere all’autorità giudiziaria di accedere ad un programma di Giustizia riparativa con l’ammissione allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per il Comune di Guastalla.

“Va sottolineato come, ancora una volta, gli episodi di vandalismo e danneggiamento di beni pubblici, grazie al lavoro sinergico delle istituzioni del territorio, non sono rimasti irrisolti ma, al contrario, sono approdati all’identificazione e al deferimento dei minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna” ha detto il sindaco, nonché presidente dell’Unione Bassa Reggiana Camilla Verona.

Il Comandante Sola ha aggiunto: “È importante che i giovani capiscano che certi comportamenti non sono semplici ‘ragazzate’ ma costituiscono atti gravi che non restano impuniti e possono avere conseguenze pesanti”.