Servizio Civile, il Comune di Maranello cerca otto giovani

C’è tempo fino al 10 febbraio per fare richiesta come volontari per il nuovo progetto di servizio civile a Maranello. Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, che saranno impegnati nei prossimi mesi nel progetto “Aiutare per crescere”. Agli otto volontari coinvolti nelle attività del Comune di Maranello saranno corrisposti 444,30 euro mensili netti per un impegno di circa 25 ore settimanali.

“Da alcuni anni l’esperienza del Servizio Civile permette a ragazzi e ragazze di mettersi a disposizione della nostra comunità”, afferma Alessio Costetti, assessore a istruzione, politiche per la famiglia e politiche giovanili. “A Maranello in particolare i giovani volontari sono coinvolti in progetti legati alle scuole, all’educazione, alla socializzazione: sono occasioni di crescita personale e di costruzione di relazioni. E per qualcuno di loro l’esperienza è stata utile anche ad indirizzarli nella scelta della loro formazione futura. Una bella opportunità per i nostri ragazzi per dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale”.

Il progetto che li vedrà coinvolti a Maranello ha come obiettivo il proseguimento e l’implementazione delle attività di socializzazione e educative per i giovani, inclusi i servizi a supporto delle famiglie nella gestione dei figli e la fruizione degli spazi culturali da parte di adolescenti e ragazzi. Un modo per dare continuità e potenziare il lavoro che ha permesso di intrecciare relazioni e collaborazioni con le famiglie del territorio. In particolare, il progetto prevede il coinvolgimento dei volontari nel proseguire e potenziare il servizio di accompagnamento sui trasporti scolastici e di prolungamento orario, realizzare laboratori per la prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica, supportare la realizzazione di interventi educativi per bambini da 0 a 3 anni, di animazione educativa e culturale, di promozione culturale, pedagogica e ambientale, collaborando alla realizzazione di attività sulla legalità, l’educazione civica, la solidarietà e il consumo sostenibile.