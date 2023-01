Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 gennaio 2023

Cielo coperto, con precipitazioni deboli a carattere nevoso anche in pianura che già nelle prime ore della giornata inizieranno ad interessare il settore centro-occidentale della regione, per estendersi progressivamente poi al resto del territorio. Le deboli nevicate in pianura potranno in giornata interessare le aree emiliane fino al Bolognese mentre sulle pianure orientali saranno più probabili fenomeni di acqua mista a neve. Dal pomeriggio-sera progressivo esaurimento delle nevicate a partire dal settore occidentale con fenomeni residui sul settore centro-orientale.

Temperature in lieve diminuzione, con valori minimi compresi tra 0 e 3 gradi; massime tra 3 e 6 gradi. Venti deboli provenienti tra nord- ovest e nord. Rinforzi ulteriori da nord-est sulle aree costiere ferraresi nel corso della giornata. Mare tra mosso e molto mosso.

(Arpae)