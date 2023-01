Casalgrande, Progetto Insieme si cresce: si parte giovedì con il primo incontro

Giovedì 19 gennaio alle ore 19, in Sala Espositiva Gino Strada, primo appuntamento con il progetto “Insieme si cresce”: un percorso volto a valorizzare la ricchezza delle associazioni, sportive e non, o più semplicemente di chiunque abbia interesse a partecipare a qualsiasi titolo alla attività sociale del nostro territorio. Il primo incontro ha come titolo “Terzo Settore: cos’è e come funziona”, con l’assessore Avv. Valeria Amarossi.

“Si tratta di una iniziativa ambiziosa – ha detto l’assessore Valeria Amarossi – che punta a incrementare il valore dei nostri cittadini attraverso la formazione. Ritengo che l’attività sociale e lo stare insieme siano pilastri della comunità, tant’è che questo progetto è stato fortemente voluto e ideato unitamente alle Colleghe Laura Farina e Alessia Roncarati. L’intento, tra gli altri, è quello di aumentare la consapevolezza della nostra cittadinanza orientandola maggiormente a buone pratiche per il benessere collettivo”.

Il corso, pur trattando temi dell’area relativa allo sport e alla conduzione di società sportive, è rivolto a chiunque sia interessato ad incrementare la propria formazione personale e professionale.

Le tematiche saranno lo sviluppo dell’area psicopedagogica, nutrizionale, sociologica, motoria ed economica giuridica.

Un percorso a 360 gradi che vede protagonisti due partner di tutto rispetto: l’Area Ricerca e Sviluppo di Ac Milan diretta dal dott. Antonio Corbellini e SG Plus di Roberto Ghiretti, memoria storica della pallavolo italiana e non solo. Il progetto, dopo la presentazione del 12 dicembre, prende il via giovedì 19 gennaio e sarà gratuito e aperto a tutti: per iscriversi sarà sufficiente inviare una mail a sport@comune.casalgrande.re.it

Per info e prenotazioni: Ufficio Sport 0522 998567 / sport@comune.casalgrande.re.it