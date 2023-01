Aggiornamenti al programma di chiusure sulla A1 Milano-Napoli e sulla A1 Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di domenica 22 gennaio, in modalità continuativa.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma.

******

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata annullata la chiusura del tratto Pian del Voglio-Località Aglio verso Firenze, prevista dalle 21:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 gennaio; saranno quindi regolarmente aperte le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio ed aperta anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”.

Resta confermata la chiusura del suddetto tratto, tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 gennaio, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte. Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Pian del Voglio.

La stazione di Pian del Voglio sarà inoltre chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

L’area di servizio “Roncobilaccio ovest” sarà chiusa dalle 20:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 gennaio.

Il collegamento tra Bologna e Firenze sarà in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.