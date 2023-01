Tragedia in famiglia a Soliera: colpisce a martellate moglie e suocero poi si impicca

Un uomo di 68 anni ha prima tentato di uccidere a martellate la moglie 66enne e poi il padre di lei, un 85enne, quindi si è tolto la vita, impiccandosi. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata all’interno di una abitazione in via Marconi a Soliera. Tutte e tre le persone coinvolte sono di nazionalità italiana.

Le vittime sono ricoverate all’ospedale di Baggiovara, il più grave è l’anziano, mentre la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbero state le urla di quest’ultima ad allertare i vicini. Intervenuti immediatamente sul posto i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del Nucleo investigativo, impegnati nei rilievi per tentare di ricostruire il movente dietro la doppia aggressione.