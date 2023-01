Raduno nazionale di tennis in carrozzina: i migliori atleti italiani in campo a Sassuolo

Si è svolto lo scorso week-end, presso lo Sporting Club Sassuolo, il primo raduno nazionale del 2023 per la categoria wheelchair maschile di tennis, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Gli atleti si sono allenati sabato e domenica sui campi del circolo sassolese, seguiti dal Tecnico Nazionale Giancarlo Bonasia.

Per questo primo incontro sono stati convocati i giocatori di spicco della nazionale: Marco Pincella, Luca Spano, Edgar Scalvini e Mario Cabras.

Inoltre, lo Sporting ha avuto il piacere di ospitare i due atleti quad di tennis in carrozzina: Alberto Saja, campione italiano 2022 e il compagno di squadra, avversario di sempre, Mario Alfredo Naselli.

L’obiettivo degli atleti è la preparazione invernale in previsione dei tornei internazionali ITF di Bolton in Inghilterra e le qualificazioni ai Campionati Europei in programma da metà marzo in Turchia.

Il prossimo appuntamento, per la seconda sessione, sarà sabato 4 e domenica 5 febbraio, presso lo Sporting, che sta diventando il centro di riferimento per il Nord Italia e a cui la FITP si appoggia già da un anno per la promozione della formazione di atleti e maestri di wheelchair.

Tutto ciò rientra nel progetto di tennis in carrozzina che lo Sporting Club Sassuolo porta avanti già da un anno con l’appoggio del Rotary Club Sassuolo ed il patrocinio della Regione Emilia-Romagna; un progetto ambizioso con obiettivi nobili, sportivi e inclusivi.