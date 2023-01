Ospedali di Guastalla e Correggio, il dottor Francesco Legittimo nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione Area Nord

Nominato il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione Area Nord che comprende i relativi reparti e ambulatori degli ospedali di Guastalla e Correggio. La direzione del reparto é affidata al dottor Francesco Legittimo.

II dottor Legittimo si è laureato alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Dopo la laurea ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nello stesso ateneo svolgendo un periodo di formazione esterna nella Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università di Bologna. Ha iniziato nel 2011 l’attività lavorativa all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia come dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. In questi anni ha arricchito il suo precorso formativo con un Master Universitario di II Livello in Ossigeno Ozonoterapia, il Modulo Executive in Lean e Operation Management in Sanità della Luiss Business School e il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area Vasta Emilia Nord.

Ha svolto attività di tutoraggio per medici in formazione specialistica dell’Università di Parma e di Modena e Reggio Emilia e ha partecipato a innumerevoli congressi e corsi di formazione. Vanta decine di pubblicazioni. L’attività clinica svolta da Legittimo si è sviluppata nel tempo in diversi settori. L’attività anestesiologica lo ha visto coinvolto in tutte le specialità presenti negli ospedali in cui si è svolta l’attività clinica (Chirurgia Generale, Ginecologia, Urologia, Neurochirugia, Chirurgia Senologica, ORL, Ortopedia, Oculistica, Ostetricia). L’attività di rianimazione è stata svolta nella Terapia Intensiva polivalente dell’ospedale Civile di Guastalla. Ha svolto attività di NORA (acronimo dell’espressione Non Operating Room Anesthesia) con cui si indica una serie di procedure di anestesia applicate in ambienti diversi dalla sala operatoria, sia in urgenza che programmate. Ha infine operato nell’ambito della Partoanalgesia e della Terapia antalgica.

Da gennaio 2020 ha associato al ruolo clinico quello organizzativo anche durante l’emergenza pandemica da COVID 19 con l’apertura temporanea di nuovi posti letto rianimatori. Il dottor Legittimo ha fatto parte nel 2019 del gruppo di lavoro Gestione operativa e chirurgie per la stesura del PAL (Piano Attuativo Locale) di riordino della rete ospedaliera della provincia di Reggio.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.