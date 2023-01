Mercoledì 18 gennaio Gianfranco Baldini a Palazzo Europa per parlare di populismi

Mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 21.00 presso la Sala Paganelli di Palazzo Europa a Modena in Via Emilia Ovest 101 avrà luogo il terzo appuntamento della rassegna di iniziative intitolata “Curare la Democrazia. Conversazioni per una nuova stagione politica”, organizzata dal Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari.

All’incontro, intitolato “Populismo al governo. Come si combatte l’antipolitica”, interverrà Gianfranco Baldini, professore associato di Scienza Politica presso l’Università di Bologna.

Nel corso degli ultimi anni assistiamo sempre più frequentemente alla crescita nei consensi da parte di partiti di stampo populista, nell’accezione più variegata del termine, i quali in alcuni paesi sono stati chiamati alla prova del governo. Ma come cambia la sua natura il populismo una volta arrivato al governo?

“Siamo giunti al terzo appuntamento della nostra rassegna dedicata alla democrazia – ha dichiarato il presidente Federico Covili –. In questa occasione tratteremo il tema del populismo nelle sue più ampie declinazioni, dei mutamenti che hanno interessato questi movimenti politici e del considerevole sostegno che sono riusciti a mobilitare negli ultimi anni in diversi paesi, compreso l’Italia. Assieme a Baldini vogliamo altresì riflettere sulle proposte che le forze politiche tradizionali possono mettere in campo per porsi come alternativa seria all’antipolitica”.