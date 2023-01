Fiorano, anche il sindaco recupera il suo kit per la raccolta differenziata

Da lunedì 23 gennaio, come annunciato in più di una occasione, prenderà il via la nuova modalità di raccolta rifiuti a Fiorano Modenese, all’interno di un piano che coinvolge l’intero Distretto Ceramico. Si passerà a un sistema di porta-a-porta parziale, interessando solo carta e plastica (gli altri rifiuti continueranno a essere smaltiti come sempre, con la sola differenza che per attivare alcuni cassonetti occorrerà una tessera magnetica fornita da Hera).

Questa mattina il sindaco fioranese Tosi si è recato presso uno dei due sportelli messi a disposizione da Hera per la consegna dei materiali e per dare informazioni alla cittadinanza, la cosiddetta “Casa Smeraldo”, allestita al primo piano del Palazzo Astoria e presso Casa Corsini. Qui ha ricevuto il kit per la raccolta differenziata, di cui tutti i cittadini dovranno munirsi.

“Quello dei rifiuti – commenta il Primo Cittadino – è un tema importante per il presente e il futuro non solo del nostro paese ma per il pianeta. Nel nostro piccolo ciascuno può e deve fare la propria parte. Per nostra natura ogni cambiamento, anche piccolo, suscita ritrosia e preoccupazione, ma dopo un po’ tutto diventa normale. L’importante è che il cambiamento serva a migliorare. In questo caso è proprio così”.