Due ragazzi di Sassuolo non ancora 14enni, Gabriele Morcavallo e Diego Mammi, sono stati convocati dal Comitato Regionale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) con la Nazionale di Basket Under 14 per il raduno del prossimo 23 gennaio a Fidenza.

I due ragazzi, che sono nati e vivono a Sassuolo, dopo un ottimo campionato lo scorso anno con la Pallacanestro Sassuolo, sono passati alla prestigiosa Pallacanestro Reggiana (Unahotels Reggio Emilia).

Complimenti a Gabriele e Diego!