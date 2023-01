Pums Reggio Emilia, Lapam Confartigianato: “Incontro positivo con l’amministrazione comunale”

“L’incontro è stato positivo, sia sul piano del confronto sui contenuti sia sul fronte delle relazioni sindacali. Il PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) del Comune di Reggio Emilia, è il caso di dirlo, va nella direzione giusta”. Si esprimono così il Presidente Lapam Confartigianato di Reggio Emilia Guido Gasperini e il Segretario Roberto Prearo a margine dell’incontro con l’Assessora del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini sul tema relativo al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Diversi gli argomenti sul tavolo: dal completamento della tangenziale nord, necessario per migliorare scorrevolezza e sicurezza, all’Eco-esagono della ZTL relativo al centro storico, fino a una riqualificazione del trasporto pubblico e una incentivazione della mobilità ciclopedonale. Inoltre si è fatto riferimento alla rete integrata e più sostenibile del trasporto pubblico con sistemi intermodali di Minibus e parcheggi scambiatori, così come della Tramvia. Tra i temi trattati, importante anche il focus della stazione dell’Alta Velocità Mediopadana, per valorizzare questa “porta di ingresso” di Reggio Emilia attraverso la realizzazione di collegamenti più rapidi con la città e per cogliere le opportunità economiche turistiche e sociali.

“Il PUMS nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui, migliorandone il livello di qualità della vita. Siamo soddisfatti di quanto emerso dal tavolo con il comune di Reggio Emilia” – spiegano Gasperini e Prearo –. “Auspichiamo che i tempi di realizzazione dei progetti siano celeri e che il confronto con l’amministrazione continui a essere costruttivo”.