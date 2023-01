Controlli dei Carabinieri al Parco Guerzoni di Castelfranco Emilia

Nel corso della prosecuzione dei servizi pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena per la prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, dalle 13.00 le pattuglie dell’Arma di Castelfranco hanno controllato diverse aree pubbliche e zone verdi del centro abitato.

Verso le ore 18, nel corso del servizio all’interno del Parco Guerzoni, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di una persona sospetta, il quale, alla vista dei militari, si è dato alla fuga cercando di dileguarsi nel parco.

L’uomo, 29enne, nonostante la resistenza opposta ai Carabinieri con calci e gomitate, è stato bloccato e trovato in possesso di 8 grammi di hashish.

La persona è stata tratta in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di domani, l’uomo sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.