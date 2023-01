Confesercenti Area Città di Modena in merito alla raffica di furti in centro storico

Il “salotto” di Modena, uno dei luoghi più centrali e più frequentati dai turisti ancora una volta preso d’assalto dai ladri. Si tratta di Piazza Roma e dei locali che si affacciano sul Palazzo Ducale. Infatti, dopo i due furti dei mesi scorsi ai danni dell’enoteca “In Vino Veritas” nei giorni scorsi i ladri hanno preso di mira il locale vicino, la Pasticceria Remondini, entrando nel bar e rubando l’incasso, con una delle dipendenti ancora all’interno dell’attività. Inoltre, sempre nei giorni scorsi, i ladri hanno preso di mira anche un forno, sempre in centro storico, in Corso Canalgrande.

“Sono gesti gravissimi – commenta Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena – in un luogo centrale della città, dove però la sera girano anche malviventi e persone poco raccomandabili. Sappiamo che le forze dell’ordine cercano di fare il possibile per garantire la sicurezza ma occorre fare di più, per le tante attività del centro storico, soprattutto nelle ore serali. La pasticceria Remondini è uno dei locali più centrali di Modena e non sono tollerabili episodi del genere che mettono a rischio anche l’incolumità dei dipendenti, oltre che la sicurezza dei cittadini. Chi gestisce le attività e e clienti devono potersi sentire al sicuro a girare per il centro storico e per la città anche alla sera senza dover aver timore per la propria sicurezza ma quello che stiamo notando è un peggioramento in questi ultimi mesi con continui episodi a danno delle attività del centro”.

Salvatori interviene anche sul potenziamento dell’organico della Polizia, 13 agenti in più a servizio del territorio: “E’ un’ottima notizia e speriamo che il potenziamento dell’organico possa aiutare maggiormente a mantenere un presidio di sicurezza per le tante attività modenesi”