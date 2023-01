Ladro acrobata colpito da mandato di arresto europeo arrestato a Castellarano

Un cittadino albanese residente a Castellarano, ieri mattina è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie della Francia, essendo in quello Stato ricercato a seguito di una condanna a 3 anni di reclusione per una serie di furti in abitazione fatti da ladro “acrobata”, in quanto riusciva a raggiungere anche i piani più alti arrampicandosi alla gronda degli immobili presi di mira.

Dalla giornata di ieri quindi il 34enne S.M., originario dell’Albania e residente a Castellarano, ricercato in ambito europeo dalle autorità francesi, si trova ristretto presso la Casa Circondariale del capoluogo reggiano, dove è stato condotto dai carabinieri in attesa dell’eventuale consegna alle Autorità di Polizia della Francia. Secondo la documentazione in possesso ai Carabinieri reggiani l’uomo, nel 2014 in Francia, si è reso responsabile di una decina di furti in abitazione (tra tentati e consumati) per la cui responsabilità in quello stato stato arrestato nel 2014 venendo scarcerato in attesa del processo. Quindi la condanna a 3 anni di reclusione inflittagli dal tribunale di Nancy, rimasta ineseguita avendo nel frattempo il condannato fatto rientro in Italia. Da qui l’emissione del provvedimento di mandato di arresto europeo che è stato quindi eseguito dai Carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia, i quali, ricevuto il provvedimento, l’altra mattina vi hanno dato esecuzione. Il destinatario, detratto il pre-sofferto, dovrà scontare ancora 29 mesi di reclusione.