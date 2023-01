La serie positiva della Bmr Basket 2000 non si arresta

Nel match casalingo con l’Olimpia Castello, che apre il 2023 di Serie C Gold, la formazione di coach Diacci gioca un primo tempo praticamente perfetto (50 punti all’attivo, con soli 19 punti subiti di cui 7 nel secondo quarto) e si spiana la strada per una ripresa in assoluto controllo, centrando l’ottava vittoria consecutiva e presentandosi così nel migliore dei modi al match clou di sabato prossimo sul campo del Bologna Basket 2016.

BMR BASKET 2000-OLIMPIA CASTELLO 2010 84-57

BMR BASKET 2000: Costoli, Aguzzoli 13, Paparella 4, Dias 14, Longoni 4, Terreni 3, Longagnani 2, Sakalas 12, Codeluppi 2, Magni 11, Merlo 19. All. Diacci.

OLIMPIA CASTEL SAN PIETRO 2010: Masrè 6, Costantini 5, Castellari, Federghini 6, Grotti 6, Gianninoni 9, Salsini 6, Iannoni 8, Casanova, Biasco, Zhytaryuk 11. All. Berselli.

Arbitri: Meloni e Diemmi di Parma.

Note: parziali 24-12, 50-19, 65-40.