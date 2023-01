Il 20 gennaio a Castelnovo Monti laboratorio di riciclo creativo per bambini dai 6 ai 12 mesi

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Appennino Reggiano, propone un laboratorio gratuito sul riciclo: “Il cestino dei tesori” è stato pensato per genitori e bambini dai 6 ai 12 mesi. Si terrà venerdì 20 gennaio alle ore 10 nella sede del Centro per le famiglie in via XXV Aprile 1 (trasversale di via Don P. Borghi – Ex Centro Giovani) a Castelnovo.

Nella fascia d’età 6 – 12 mesi è molto importante che i bambini abbiano la possibilità di manipolare oggetti, sperimentare suoni e consistenze diverse. Per partecipare al laboratorio sarà necessario portare materiali vari di riciclo, oggetti naturali, nulla è sbagliato! Più i materiali saranno vari, più il bambino sarà stupito e divertito nel manipolarli.

Il cestino sarà fornito dagli operatori del Centro per le Famiglie. Per informazioni e prenotazioni: centrofamiglie@unioneappennino.re.it.