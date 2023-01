Ballardini nuovo allenatore della Cremonese

CREMONA (ITALPRESS) – Davide Ballardini è il nuovo allenatore della Cremonese. Prende il posto di Massimiliano Alvini, esonerato ieri dalla società grigiorossa con zero vittorie e ultimo posto in classifica dopo 18 giornate. Il neo tecnico della Cremonese ha siglato un accordo che lo legherà al nuovo club fino al 30 giugno 2024. Con lui arrivano a Cremona anche i componenti del suo staff: Carlo Regno (allenatore in seconda), Francesco Bertini (preparatore atletico), Roberto Beni (collaboratore tecnico), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Andrea Sardini (allenatore dei portieri). “La proprietà della Cremonese e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico e al suo staff” si legge in una nota. Ballardini, nato a Ravenna il 6 gennaio 1964 e che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, ha alle spalle un consolidato percorso da tecnico, iniziato nel settore giovanile del Bologna alla fine degli anni ottanta. Dopo aver lavorato anche con i vivai di Cesena, Ravenna, Milan e Parma concludendo la sua esperienza a livello giovanile con la conquista di due scudetti (Giovanissimi Nazionali a Bologna e Allievi Nazionali a Parma) ha esordito nel calcio professionistico alla guida della Sambenedettese nel 2004/05. Da allora Ballardini ha allenato Cagliari (in tre distinte fasi), Palermo, Lazio (vincendo la Supercoppa Italiana 2009), ancora Palermo, Bologna e Genoa.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).