A Spilamberto un 29enne fermato dai Carabinieri per violazione del divieto di avvicinamento all’abitazione della ex

Questo pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Spilamberto hanno fermato un 29enne per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari sono intervenuti all’ingresso di un’abitazione sorprendendo l’uomo, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, in quanto indagato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento in flagranza di reato si inserisce in un più ampio spettro di attività di contrasto ai reati relativi al Codice Rosso, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.

Nel 2022, dall’entrata in vigore dell’art. 387-bis del Codice Penale “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, sono state circa trenta le persone denunciate nel corso dell’attività d’Istituto e di interventi dei militari dell’Arma nella provincia di Modena, a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti e atti persecutori.

Si tratta di misure atte a prevenire l’escalation dei reati, impedendo che l’avvicinamento possa costituire occasione prodromica, tra l’altro, a percosse, lesioni od anche all’uccisione della persona offesa.