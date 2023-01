Si avvicina l’avvio dei lavori per la mensa scolastica di Vezzano sul Crostolo

Il nuovo anno vedrà prendere il via di diversi cantieri per i quali il Comune di Vezzano sul Crostolo ha ottenuto finanziamenti nel corso del 2022, il primo dei quali è quello per la realizzazione della mensa scolastica finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto vezzanese, che vedrà l’edificazione di un nuovo stabile accanto al plesso scolastico di Piazza della Vittoria, ha ottenuto un finanziamento di € 542.569,40 con fondi Next Generation EU.

La nuova ala, progettata col grado massimo di sicurezza sismica, accoglierà una mensa per 90 alunni in un turno unico (126 mq) nonché spazi accessori quali dispensa, lavaggio e bagni/spogliatori per un totale di 255 mq. Il progetto prevede inoltre la ridefinizione di alcuni spazi della scuola esistente per l’accesso diretto alla mensa, la sistemazione dell’area cortiliva, la realizzazione di muri di contenimento e l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura.

Il progetto definitivo-esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale il 12 dicembre 2022, ha un importo complessivo di € 578.458,86, in parte finanziati con risorse proprie dell’Ente.

La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche ha avviato il 23 dicembre dello scorso anno la procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori, per la quale le offerte dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2023 alle ore 18.0, unicamente sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER).