Seconda vittoria per il Roller Hockey Scandiano nel Campionato di Serie A2, portandosi a sei punti in classifica

Vittoria 8-3 contro il Seregno, grazie alle doppiette di Barbieri, Busani, Uva e le reti di Deinite ed Ehimi, per un totale di cinque giocatori a segno. Appuntamento a sabato prossimo nella tana della Roller Bassano.

Cupisti sceglie Matteo Vecchi tra i pali, mentre rimane invariato il quartetto esterno, Roca e Busani in difesa, Busani e Deinite davanti. Prima della partita, breve cerimonia di gemellaggio tra le due società, in vista del Giro d’Italia 2023, che vedrà le due città che rappresentano come sede di partenza di una tappa. In pista il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, che ha ricevuto un riconoscimento dal Presidente della consulta dello sport di Seregno Paolo Cazzaniga, insieme ai due capitani Andrea Giordano e Matteo Vecchi, ricambiando la cerimonia avvenuta in Brianza.

Botta e risposta all’inizio della gara: al sesto minuto tiro diretto di Lorenzo Barbieri che va a segno e poi nell’azione successiva, tiro da metà campo di Luca Tremolada per l’1-1. Numero di Lorenzo Barbieri al minuto 12 che capitalizza il momento rossoblu, più deciso a imporre il ritmo e sicuramente con una difesa più attenta. S’invola dalla difesa e scaglia un tiro in velocità da fuori area che anticipa il portiere avversario.

Ehimi firma un altro gol, l’undicesimo della sua stagione, con una palombella da metà campo che sorprende Pettenuzzo. Risponde il Seregno con l’ex Farina col tiro da fuori area ma sibila il palo. Alberio riduce il gap deviando in rete l’assist di Farina. Pochissimi secondi ed i rossoblu rimettono a +2 i gol di differenza con i lombardi: dalla lunga distanza è Nicolò Busani a firmare la quarta rete. Negli ultimi minuti del primo tempo un paio di occasioni ravvicinate dei biancoverdi con le deviazioni di capitan Vecchi ma l’occasione più grande è di Scandiano. Ancora Barbieri è chiamato sul tiro diretto, ma trova l’ottima parata di Pettenuzzo anche nella ribattuta.

Anche il secondo tempo parte nella falsariga del primo con lo Scandiano a dettare il ritmo. Staffetta tra i pali come a Montecchio, in pista arriva Dimone. Serata speciale per Barbieri che regala un assist perfetto ad Alessandro Uva che devia la pallina in rete a due passi da Uboldi, backup di Pettenuzzo. Neanche un minuto e Deinite (9°) colpisce da fuori area per il 6-2. Uva fallisce il tiro diretto sul fallo da blu di Bozzetto, ma si rifà nel powerplay, quando batte in rete una corta respinta di Uboldi (7-2). A 8 minuti dalla fine accorcia le distanze Trabattoni sull’assist del compagno in area. Spazio anche per Vaccari che colpisce un doppio palo al 19esimo minuto. Nuovo tiro diretto, il quarto, ma Stefani non riesce a superare il portiere lombardo. Busani fissa la doppietta al minuto 22, il quindicesimo della stagione, con un tiro piazzato dal limite dell’area. Tiro diretto parato da Dimone nel finale, tirato da Luca Tremolada.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – SEREGNO HOCKEY 2012 = 8-3

Scandiano: Vecchi (C), Busani, Roca, Ehimi, Deinite – Barbieri L, Uva, Stefani, Vaccari, Dimone – All. Cupisti

Seregno: Pettenuzzo, Jofrè, Tremolada L, Alberio, Bozzetto – Farina, Tremolada M, Trabattoni, Giordano, Uboldi – All. Molteni

Marcatori: 1t: 6’27” Barbieri (tir.dir) (Sca), 6’33” Tremolada L (Ser), 12’20” Babieri (Sca), 18’43” Ehimi (Sca), 20’47” Alberio (Ser), 21’17” Busani (Sca) – 2t: 8’29” Uva (Sca), 9’24” Deinite (Sca), 11’36” Uva (sup.num) (Sca), 16’46” Trabattoni (S), 22’35” Busani (Sca)

Espulsioni: 1t: 6’27” Bozzetto (2′) (Ser), 24’56” Alberio (2′) (Ser) – 2t: 9’46” Bozzetto (2′) (Ser), 18’48” Alberio (2′) (Ser), 22’41” Deinite (2′) (Sca)