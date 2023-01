Manovre Salvavita e Disostruzione Pediatriche: corso della C.R.I. a Guastalla

Croce Rossa Italiana – Comitato di Guastalla, in collaborazione con il Comune di Guastalla, offre un corso informativo sulle manovre salvavita e di disostruzione pediatrica.

Argomenti trattati:

– Manovre Salvavita Pediatriche (PBLS)

– Manovre di disostruzione pediatriche

Il corso si terrà presso la sala riunioni della Sede di Croce Rossa in Via S. Allende, 4 a Guastalla.

Sono in programma due date: domenica 15/01/2023 e domenica 29/01/2023

Orari: dalle 09:30 alle 11:30

I corsi sono a numero chiuso fino ad un massimo di 35 iscritti.

Per qualsiasi informazione potete scrivere all’indirizzo: formazione@criguastalla.it

Link per iscriversi al corso: https://forms.gle/88V2GhoTabPmbtLN8