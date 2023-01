Fermato dalla Squadra Mobile soggetto indiziato di aver commesso una serie di rapine ai danni di anziane signore

Nella giornata dell’11 gennaio 2023, la locale Squadra Mobile ha sottoposto a fermo un soggetto indiziato di aver commesso una serie di rapine nell’arco di alcuni giorni nel Quartiere Barca, a partire dal 30 dicembre 2022 sino all’ultimo episodio, risalente ai primi di gennaio 2023.

Il 30 dicembre 2022, nel Quartiere Barca, una signora di oltre ottant’anni, mentre faceva ingresso nel proprio condominio, veniva sorpresa da un uomo che le strappava violentemente la borsa che in quel momento indossava ove, tra le altre cose, era custodita la somma di 50 euro, per poi darsi immediatamente alla fuga.

A distanza di pochi giorni si verificavano altri 4 episodi similari, nella medesima zona, dove un uomo rapinava delle signore anziane mentre rincasavano, asportando loro la borsa e strattonandole. Nell’ultimo caso, risalente al 4 gennaio 2023, la vittima, una signora di circa 75 anni, rovinava a terra e riportava 20 giorni di prognosi per la ferita alla testa riportata a seguito della caduta.

Gli investigatori della locale Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bologna, accertato che gli episodi presentavano alcuni elementi in comune, intraprendevano un’intensa attività investigativa in cui venivano ascoltate le vittime, acquisite informazioni e ottenuta una descrizione del soggetto. Venivano, inoltre, acquisite le immagini di videosorveglianza riferite ai vari episodi avvenuti e, all’esito dell’attenta visione delle stesse, i poliziotti riuscivano ad individuare il soggetto, un cinquantenne italiano già gravato da pregiudizi.

All’esito di ulteriori riscontri i poliziotti accertavano che lo stesso aveva commesso un’ulteriore rapina la scorsa estate, con le medesime modalità. In particolare, in data 11 agosto 2022, sempre nel Quartiere Barca, una signora di circa 75 anni veniva aggredita alle spalle in strada mentre rincasava da uno sconosciuto che, dopo averla strattonata al fine di asportarle la borsa contenente la somma di 50 euro oltre a vari effetti personali, la faceva rovinare al suolo procurando alla vittima una contusione.

L’uomo veniva individuato e l’11 gennaio 2023 veniva sottoposto a fermo per rapina aggravata, furto con strappo e lesioni personali, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.