Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, va in scena Aspettando Godot di Samuel Beckett, una nuova produzione di Ert e Teatro di Napoli diretta da Theodoros Terzopoulos, con (in o.a) Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi, Rocco Ancarola.

In breve: uno dei maggiori registi del teatro mondiale dirige alcuni dei migliori attori del teatro italiano in uno dei più importanti testi del teatro del Novecento, che il grande regista Theodoros Terzopoulos – maestro della ricerca teatrale, il cui prestigioso e singolare metodo di regia e approccio drammaturgico viene insegnato in Accademie teatrali, Istituti e Dipartimenti di studi classici in tutto il mondo – usa come lente per decifrare l’Altro. Abbandonata ogni futile pretesa “naturalistica”, Terzopoulos disegna una magnifica scena astratta, su più livelli, in cui compaiono segni fortemente simbolici, dalla croce al sangue, con un paesaggio sonoro in cui gli intermittenti echi di guerre più o meno lontane isolano ancora di più i personaggi nella loro Attesa; riconoscendo le affinità del testo con la tragedia classica, riscopre attraverso la messinscena le sue radici profonde, le domande fondamentali dell’esistenza umana: il mistero del tempo, la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, il nulla, la ricerca e lo scontro con l’Altro dentro e fuori di noi, la possibilità di redenzione dall’animalesco al divino. Uno spettacolo imperdibile che interroga la nostra stessa umanità.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

