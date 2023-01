A Reggio Emilia al via le iscrizioni ai corsi di spagnolo e francese per over 50

Ripartono i corsi di francese e spagnolo tenuti da studenti degli istituti superiori reggiani e rivolti a persone over 50. Il servizio Officina educativa del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana Educatori e il liceo Moro propongono infatti da mercoledì 1 febbraio la nuova edizione di “Hablamos français o parlons espanol”, due proposte per imparare la lingua francese e spagnola.

Le lezioni saranno tenute dagli studenti del liceo Moro a indirizzo linguistico a persone che hanno già compiuto 50 anni o li compiono entro l’anno solare. I corsi sono gratuiti e inizieranno mercoledì 1 febbraio.

Le sei lezioni nelle quali sono articolati i corsi si terranno nelle aule del Liceo “Aldo Moro” di via XX Settembre 5, un giorno a settimana, il mercoledì dalle 14.30 alle 16.

I posti a disposizione per partecipare a “Hablamos français o parlons espanol” sono 15 per il corso di francese e 15 per il corso di spagnolo.

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo che si trova su www.comune.re.it e mandarlo tramite mail a comune.informa@comune.re.it a partire dalle ore 9 di martedì 17 gennaio. Le domande saranno accettate fino a fine gennaio, salvo esaurimento dei posti disponibili. Ogni mail può contenere solo una domanda di iscrizione e deve essere allegata anche la scansione o la fotografia del documento d’identità fronte retro. Le mail arrivate prima di quella data e di quell’orario non verranno prese in considerazione.

Gli iscritti devono essere residenti nel Comune di Reggio Emilia.