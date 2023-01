Sant’Ilario: un mondo di bolle per tutti i bambini

Nuovo appuntamento per la rassegna dedicata al teatro di figura e alle famiglie al Piccolo Teatro in Piazza promossa da Amministrazione Comunale, associazione 5T e Teatro L’Attesa. In arrivo un piccolo classico di questi anni: le “Rime insaponate” con Alekos Ottaviucci, in arte il Poeta delle Bolle.

Alekos Ottaviucci è un giovane che, dopo una vincita a “L’Eredità” decide di lasciare tutto e partire per un viaggio tra l’Europa e il Sud America con uno zaino in spalla, qualche bacchetta e svariati litri di sapone. Sognava di fare il medico, ora cura la malinconia dei grandi con un tripudio di nuvole colorate pronte a scoppiare in tutte le strade del mondo.

“Rime insaponate” (musiche Guido Sodo, costumi e scene Andrea Stanisci, regia Gabriele Duma) è uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un’affabulazione che stimola al volo senza rinunciare ai contenuti e che fa sognare con la poesia delle bolle, mostrando come divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a mero intrattenimento. Un’esperienza luminosa per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.

Ingresso: 5 Euro. Prenotazioni: 328 6019875. Prevendite: Tabaccheria Merlini (piazza Repubblica, S.Ilario).