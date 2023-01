Riccardo Nencini al castello di Formigine con il libro su Matteotti

Domenica 15 gennaio, alle ore 17 presso il Castello di Formigine, si terrà la presentazione del libro di Riccardo Nencini “Solo” (edito da Mondadori): un’opera che ricostruisce in forma romanzesca, ma con la precisione dello studioso, la vita di Giacomo Matteotti.

Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi.

Riccardo Nencini, autore di diversi saggi e romanzi, deputato, europarlamentare e senatore, è stato viceministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 2014 al 2018.

Dialogano con l’autore Metella Montanari e Mirco Carrattieri dell’Istituto storico di Modena, che collabora all’evento assieme al Centro culturale Francesco Luigi Ferrari.

“A cent’anni dalla marcia su Roma e in prossimità del centenario della morte di Giacomo Matteotti, abbiamo il dovere di ricordare questa importante figura, vittima della violenza fascista, in un momento delicato per la democrazia in molte parti del Mondo” è il commento dell’assessore alla Cultura Marco Biagini.